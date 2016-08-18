Beşiktaş, Earl Clark’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Çin ligi ekiplerinden Henan Shedianlaojiu'da oynayan Amerikalı basketbolcu Earl Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran Ufuk Sarıca'yı takımın başına getirmişti. Kara Kartal, NBA deneyimi olan Amerikalı basketbolcu Earl Clark'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş, resmi internet sitesinden Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
28 yaşındaki oyuncu kariyerinde NBA'de Phoenix Suns, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarında forma giydi. Amerikalı basketbolcu en son Çin ligi ekiplerinden Henan Shedianlaojiu ekibinde mücadele etti.
Siyah-beyazlılar, daha önce Michael Thompson, Kyle Weems, Michael Roll, DJ Strawberry, Şafak Edge, Sertaç Şanlı ve Erkan Veyseloğlu ile takımı güçlendirmişti.
Beşiktaş, resmi internet sitesinden Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
28 yaşındaki oyuncu kariyerinde NBA'de Phoenix Suns, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarında forma giydi. Amerikalı basketbolcu en son Çin ligi ekiplerinden Henan Shedianlaojiu ekibinde mücadele etti.
Siyah-beyazlılar, daha önce Michael Thompson, Kyle Weems, Michael Roll, DJ Strawberry, Şafak Edge, Sertaç Şanlı ve Erkan Veyseloğlu ile takımı güçlendirmişti.
- 18 Ağustos 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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