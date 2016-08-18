 Beşiktaş, Earl Clark’ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 18 Ağustos 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Earl Clark’ı kadrosuna kattı

    Beşiktaş, Earl Clark’ı kadrosuna kattı

    Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Çin ligi ekiplerinden Henan Shedianlaojiu'da oynayan Amerikalı basketbolcu Earl Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Sompo Japan, geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Pınar 'yı çalıştıran Ufuk Sarıca'yı takımın başına getirmişti. Kara Kartal, deneyimi olan Amerikalı basketbolcu Earl Clark'ı kadrosuna kattı.

    Beşiktaş, resmi internet sitesinden Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
    28 yaşındaki oyuncu kariyerinde NBA'de Phoenix Suns, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarında forma giydi. Amerikalı basketbolcu en son Çin ligi ekiplerinden Henan Shedianlaojiu ekibinde mücadele etti.
    Siyah-beyazlılar, daha önce Michael Thompson, Kyle Weems, Michael Roll, DJ Strawberry, Şafak Edge, Sertaç Şanlı ve Erkan Veyseloğlu ile takımı güçlendirmişti.
    1. 18 Ağustos 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Earl Clark’ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.