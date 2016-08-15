Duşan Cantekin, Trabzonspor Medical Park'ta
Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank forması giyen 24 yaşındaki pivot Duşan Cantekin, önümüzdeki sezon Trabzonspor Medical Park forması giyecek.
Trabzonspor, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2.22 boyundaki Duşan Cantekin ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Efes altyapısından yetişti
Anadolu Efes altyapısında yetişen Duşan, daha önce ülkemizden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sırp ekiplerinden Mega Vizura'ya kiralanmış, 2012 yılında Banvit'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank forması giyen Sırp asıllı oyuncu, fazla forma şansı bulamasa da Eurocup şampiyonu ekibin bir parçasıydı.
'Transferlerimiz devam edecek'
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Beşli, transferle alakalı konuştu: "Duşan Cantekin kulübümüze hayırlı olsun. Pivot mevkiinde isabetli bir transfer oldu. Yerli ve yabancı transferlerimiz devam edecektir."
- 15 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:44
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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