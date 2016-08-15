Duşan Cantekin, Trabzonspor Medical Park'ta

Trabzonspor, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2.22 boyundaki Duşan Cantekin ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Efes altyapısından yetişti

Anadolu Efes altyapısında yetişen Duşan, daha önce ülkemizden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sırp ekiplerinden Mega Vizura'ya kiralanmış, 2012 yılında Banvit'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank forması giyen Sırp asıllı oyuncu, fazla forma şansı bulamasa da Eurocup şampiyonu ekibin bir parçasıydı.



'Transferlerimiz devam edecek'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Beşli, transferle alakalı konuştu: "Duşan Cantekin kulübümüze hayırlı olsun. Pivot mevkiinde isabetli bir transfer oldu. Yerli ve yabancı transferlerimiz devam edecektir."