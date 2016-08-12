Telekom'un başantrenörü Baytimur oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Baytimur ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baytimur, hedeflerinin Spor Toto Basketbol Ligi'ne yükselmek olduğunu vurgulayarak, ''Başarı, bizim katkımız ve oyuncularımızın gayretiyle gelecek. Önümüzde 20 Eylül'de başlayacak Federasyon Kupası var. Burada kulübün adına yakışır güzel bir başlangıç yaparak ligde de rakiplerimizin çekindiği bir takım oluşturmak öncelikli görevimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Baytimur, daha önce Banvit ve Beykoz takımları ile Spor Toto Basketbol Ligi deneyimi yaşadı. 2010 yılında Türk Telekom'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Baytimur, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de Maliye Milli Piyango'yu çalıştırmıştı. Baytimur, son olarak TOFAŞ Basketbol Okulları'nın Ankara sorumlusu olarak görev yapıyordu.