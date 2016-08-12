Telekom'un başantrenörü Baytimur oldu
Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom, başantrenörlük görevi için Gencer Baytimur ile anlaştığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Baytimur ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baytimur, hedeflerinin Spor Toto Basketbol Ligi'ne yükselmek olduğunu vurgulayarak, ''Başarı, bizim katkımız ve oyuncularımızın gayretiyle gelecek. Önümüzde 20 Eylül'de başlayacak Federasyon Kupası var. Burada kulübün adına yakışır güzel bir başlangıç yaparak ligde de rakiplerimizin çekindiği bir takım oluşturmak öncelikli görevimiz olacak." ifadelerini kullandı.
Baytimur, daha önce Banvit ve Beykoz takımları ile Spor Toto Basketbol Ligi deneyimi yaşadı. 2010 yılında Türk Telekom'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Baytimur, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de Maliye Milli Piyango'yu çalıştırmıştı. Baytimur, son olarak TOFAŞ Basketbol Okulları'nın Ankara sorumlusu olarak görev yapıyordu.
- 12 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:08
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Telekom'un başantrenörü Baytimur oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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