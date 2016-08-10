Josh Selby, Best Balıkesir'de
Spor Toto Basketbol Ligi'nin yeni takımı Best Balıkesir, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Petkimspor forması giyen NBA patentli guard Josh Selby'i de kadrosuna dahil etti.
Best Balıkesi, daha önce 2011-2013 yılları arasında NBA takımlarından Memphis Grizzlies'da oynayan 25 yaşında, 1.88 boyundaki oyuncuyla her konuda anlaştı. Yönetim, Selby'nin resmi imza atmasını bekliyor.
ABD'de Kansas Üniversitesi'nden mezun olan basketbolcu, Memphis ve NBA D League takımlarında oynadıktan sonra Hırvatistan'da Cedevita Zagreb, İsrail'de Bnei Herzliya formalarını da giydi. Selby, geçen sezon Petkim'de 23.8 sayı, 4.3 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Transferde daha önce Vladimir Golubovic, Valentin Pastal, Michael Green, Leon Williams, Yunus Akçay ve Murat Kozan'ı alan Best'te yönetimin takviye arayışı sürüyor.
- 10 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:51
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Josh Selby, Best Balıkesir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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