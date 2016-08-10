 Josh Selby, Best Balıkesir'de – Fotomaç – 10 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Josh Selby, Best Balıkesir'de

    Josh Selby, Best Balıkesir'de

    Toto Basketbol Ligi'nin yeni takımı Best Balıkesir, geçen sezon Basketbol Ligi'nde Petkimspor forması giyen patentli guard Josh Selby'i de kadrosuna dahil etti.

    Best Balıkesi, daha önce 2011-2013 yılları arasında takımlarından Memphis Grizzlies'da oynayan 25 yaşında, 1.88 boyundaki oyuncuyla her konuda anlaştı. Yönetim, Selby'nin resmi imza atmasını bekliyor.

    ABD'de Kansas Üniversitesi'nden mezun olan basketbolcu, Memphis ve NBA D League takımlarında oynadıktan sonra Hırvatistan'da Cedevita Zagreb, İsrail'de Bnei Herzliya formalarını da giydi. Selby, geçen sezon Petkim'de 23.8 sayı, 4.3 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Transferde daha önce Vladimir Golubovic, Valentin Pastal, Michael Green, Leon Williams, Yunus Akçay ve Murat Kozan'ı alan Best'te yönetimin takviye arayışı sürüyor.

    1. 10 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:51
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