FIBA ile Euroleague arasında yaşanan güç savaşı nedeniyle Eurocup'ta mücadele etmeyi seçen takımlar zor günler geçiriyor. FIBA, daha önce -bir Euroleague organizasyonu olan- Eurocup'a katılan takımların ülkelerini uluslararası turnuvalardan men edeceğini açıklamış, bu sebeple yerel federasyonlar da Eurocup'ı seçen ekiplere zorluklar çıkartmaya başlamıştı.

Bunu en yakından yaşayan ekiplerden birisi, Sırp kulübü Partizan. FIBA ve Sırbistan Basketbol Federasyonu'nun "uyarılarına" rağmen Eurocup'ta mücadele edeceğini açıklayan Partizan'a, transfer ettikleri oyuncular için lisans verilmiyor.

Konuyla ilgili Sporski Zurnal'e açıklamalarda bulunan Partizan Sportif Direktörü Dragan Todoric, "Pazartesi günü federasyondan, kararımızı 'gözden geçirmemizin' istendiği bir mektup aldık ama henüz oturup konuşmadık. Hepimizin bir fikri var, ama hala kulübün son kararıyla ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Bunun bizim için bir tehdit ve çok zor bir şey olduğunun farkındayız. Büyük baskı altındayız." şeklinde konuştu. SBF'nin kendilerine zorluk çıkartmak için her şeyi yaptığını dile getiren Todoric, transfer ettikleri oyunculara lisans çıkartamadıklarını aktardı.

"Sırbistan Basketbol Federasyonu bu tavrını koruduğu sürece, baskılarının da gün geçtikçe artacağını tahmin edebiliyoruz. Yüzlerce problemimiz var, özellikle de lisans çıkartmak konusunda. Geçtiğimiz yıldan takımda kalan sadece dört oyuncumuz var. Eğer oyuncularımız lisans alamazsa, dört oyuncuyla nasıl turnuvalarda mücadele edeceğiz? Bu konuda akıllı davranmalı ve ona göre bir karara varmalıyız."

En başta FIBA ile Euroleague yönetiminin karşılıklı bazı tavizlerle anlaşma zemini sağlayabileceğini düşündüklerini kaydeden 62 yaşındaki yönetici, yanıldıklarını dile getirdi. Todoric'e göre İspanya Basketbol Federasyonu da kendi liglerinde Eurocup'ı seçen ekipleri diskalifiye etmeyi düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kazandığı Eurocup'ta bu yıl hiçbir Türk takımı yer almayacak, bunun yerine FIBA'nın organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi ve Europe Cup'ta boy gösterecek.

SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), takımların, Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB)'in organizasyonları olan Euroleague ve Eurocup'ın yerine kendi turnuvalarında mücadele etmesi için geçen seneden itibaren düğmeye bastı. Avrupa basketbolundaki "ikiliğin" bitirilip, kıta çapındaki kulüp organizasyonlarını da kendisi düzenlemek isteyen FIBA, tıpkı futboldaki UEFA gibi, yetkili tek merci olmak amacında. Yıllardır süregelen Euroleague organizasyonun yerine "FIBA Şampiyonlar Ligi'ni" koymak isteyen FIBA, beraber hareket eden Euroleague ekiplerine diş geçiremedi. Eurocup içinse çok daha sert tedbirler aldı ve bu organizasyona katılan takımların ülkelerini uluslararası şampiyonalardan men etmekle tehdit etti. Milli takım düzeyinde ceza almak istemeyen yerel basketbol federasyonları da Eurocup'a katılmak için ısrar eden takımlarına ligden diskalifiye etmek, oyuncularına lisans çıkartmamak gibi yaptırımlar uyguluyor. Şu ana kadar İsrail, İspanya, Almanya, Yunanistan gibi ülkelerin takımları geri adım atmış değil ancak Türkiye, İtalya ve Fransa'dan hiçbir ekip Eurocup'ı tercih etmedi.