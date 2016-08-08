 Litvanya’ya yenildik – Fotomaç – 08 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Litvanya’ya yenildik

    Litvanya’ya yenildik
    ilk maçında 16 Yaş Altı Milli Takımı, Litvanya'ya 77-60 mağlup oldu. Turnuvada Türkiye'nin ikinci rakibi İtalya olacak.
    1. 08 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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