 ‘Penaltıyı gördün mü?’ – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    ‘Penaltıyı gördün mü?’

    ‘Penaltıyı gördün mü?’
    İspanya'da Villarreal'le Messi'nin son dakika frikik golüyle 1-1 kalan 'dan, hakeme isyan. Arda'nın son 19 dakikada oynadığı maçta iki penaltılarının verilmediğini iddia eden , bitiş düdüğüyle birlikte tribündeki La Liga Başkanı Xavier Tebas'a el hareketleriyle "Gördün mü? Evet, sana diyorum gördün mü!" diye tepki gösterdi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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