‘Penaltıyı gördün mü?’
İspanya'da Villarreal'le Messi'nin son dakika frikik golüyle 1-1 kalan Barcelona'dan, hakeme isyan. Arda'nın son 19 dakikada oynadığı maçta iki penaltılarının verilmediğini iddia eden Pique, bitiş düdüğüyle birlikte tribündeki La Liga Başkanı Xavier Tebas'a el hareketleriyle "Gördün mü? Evet, sana diyorum gördün mü!" diye tepki gösterdi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
‘Penaltıyı gördün mü?’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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