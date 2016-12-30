 Arda Turan'dan Çin açıklaması – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    'dan Çin açıklaması

    Arda Turan'dan Çin açıklaması
    Barcelona'da oynayan milli futbolcu , Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu ile birlikte NTV Spor'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Milli futbolcu Arda Turan, transfer iddialarına açıklık getirerek, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" dedi.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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