Arda’nın aklı karıştı
Barcelona'da forma giyen milli yıldızımız Arda Turan'ın, Guanzhou'dan aldığı teklif kafasını karıştırdı. Barça'dan yıllık 8 milyon euro kazanan Arda'nın, Çin ekibinin senelik 18 milyon dolarlık teklifini düşündüğü ve karar aşamasında olduğu iddia edildi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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