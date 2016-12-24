 Neymar’dan al haberi – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’dan al haberi

    Neymar’dan al haberi
    'da uzun süredir gündemindeki konulardan biri 'ydi. Katalan ekibi, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere devam ederken, konuyla ilgili Barça'nın diğer yıldızı 'dan flaş bir açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu, "Messi'nin kısa bir süre sonra imza atacağını düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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