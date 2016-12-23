Messi yoksa Arda var

Barcelona’nın Kral Kupası’nda Hercules’i 7-0 yendiği maçta hat-trick yapan Arda Turan için İspanyollar, “Messi’yi aratmadı, bir Brezilyalı gibi oynuyor” dedi

Barcelona'nın Kral Kupası'nda Hercules'i 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asiste imza atan Arda Turan, İspanyol basınında manşetlere çıktı. El Mundo Deportivo, "Arda, kimse üç yıldızı (Neyman-Messi-Suarez) hatırlamasın diye bir hat-trick daha yaptı. Noel arifesinde Nou Camp'ı dolduran 64 bin taraftarın önünde Messi'yi aratmadı" derken, Sport, "Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi oynuyor. Topu güler yüzle alıyor, okşarcasına kontrol ediyor ve neşeyle oynuyor" ifadelerini kullandı. Marca, "Sahada Turan şov vardı. Türk futbolcu, taktik anlamda Barcelona'ya çok farklılık katıyor", El Pais ise, "Arda, kendini Messi gibi hissediyor" yorumlarını yaptılar.