 Messi yoksa Arda var – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Messi yoksa Arda var

    Messi yoksa Arda var

    Barcelona’nın Kral Kupası’nda Hercules’i 7-0 yendiği maçta hat-trick yapan için İspanyollar, “Messi’yi aratmadı, bir Brezilyalı gibi oynuyor” dedi

    Barcelona'nın Kral Kupası'nda Hercules'i 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asiste imza atan Arda Turan, İspanyol basınında manşetlere çıktı. El Mundo Deportivo, "Arda, kimse üç yıldızı (Neyman-Messi-Suarez) hatırlamasın diye bir hat-trick daha yaptı. Noel arifesinde Nou Camp'ı dolduran 64 bin taraftarın önünde Messi'yi aratmadı" derken, Sport, "Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi oynuyor. Topu güler yüzle alıyor, okşarcasına kontrol ediyor ve neşeyle oynuyor" ifadelerini kullandı. Marca, "Sahada Turan şov vardı. Türk futbolcu, taktik anlamda Barcelona'ya çok farklılık katıyor", El Pais ise, "Arda, kendini Messi gibi hissediyor" yorumlarını yaptılar.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:53
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