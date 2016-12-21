Neymar gole hasret kaldı
Barcelona'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, son 9 resmi maçta gol atamayarak, Katalan ekibindeki en suskun dönemini yaşıyor.
- Neymar en suskun sezonu yaşıyor
Brezilya'nın Santos takımından 2013 yılında Barcelona'ya transfer olan Neymar, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibiyle gol yollarında en uzun süre suskun kaldığı sezonu geçiriyor.
Neymar'ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötü serisini yaptı.
- Son golünü 2 ay önce attı
Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı. 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona'nın Manchester City'yi 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.
İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı.
Geçen yıl ilk 17 resmi maçında 14 gol atan Neymar, bu yıl gole hasret kaldı. Neymar, bu sene 17 resmi maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.
- Neymar atamıyor, attırıyor
2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol atamadığı 9 maçta asist yaparak takımına katkı sağladı.
Söz konusu dönemdeki 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
- ''Başkan ne derse o olur''
Toplam 4
Yorum
NEDDDEN VOLKAN DEDEM İHTİYARLADIN BE..ALTINDAN YILLARDR BİR GENÇ ADAM YETİŞTİRMEDİN...NEDEN ACABA..?
- Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır"
Toplam 4
Yorum
Ertan Bu hava şartlarıda Beşiktaşımızın şanssızlığı. Bizden başka kimin böyle bir hava ve sahada maçı oldu. BU İŞLERE PLAN LAZIM PLAN...
- Volkan: Beni de avlıyor!
Toplam 2
Yorum
/*/ VOLKAN SEN DE İHTİYARLADIN BE DEDEM..Bİ GENÇLERE YOL VER..
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