 ‘Aptalca bir yorum’ – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
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    ‘Aptalca bir yorum’

    ‘Aptalca bir yorum’
    forması giyen Arda Turan, İspanyol basına ateş püskürdü. Real Madrid ile oynadıkları maçta beraberliğin yaptığı faule bağlanmasına tepki gösteren yıldız futbolcu, "Dünyanın en büyük maçını sadece bir faule bağlamak, birazcık aptalca geliyor. Bence bu sadece bir bahane" diye konuştu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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