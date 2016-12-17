 Yıllık 100 milyon – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yıllık 100 milyon

    Yıllık 100 milyon
    Çin ekibi 'dan 'nın yıldızı Lionel Messi'ye akıl almaz teklif. Uzakdoğu temsilcisi, Arjantinli yıldıza 5 yıllık 500 milyon euro'luk bir kontrat önerdi. Messi ise Barça sonrası kariyerini Arjantin'de tamamlayacağını söylemişti. Bu rakam sonrası alacağı karar merak konusu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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