Arda Turan: Yedekten oyuna girmek alışılmadık bir durum

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, El Clasico maçındaki performansına yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Milli futbolcu, Barcelona formasıyla son dönemlerde yedekten oyuna girmesini, ligin 14. haftasında Katalan temsilcisi ile Real Madrid arasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı ve bu sezonki hedeflerini anlattı.

"Sonradan oynamak her zaman zor"

Barcelona'da sezon başında ilk 11'de başladığı maçlarda iyi bir performans göstermesine rağmen sonradan oyuna girdiği müsabakalarda aynı performansı tekrarlayamadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını dile getiren Arda, "Sonradan oynamak her zaman zor. Bundan hiçbir zaman şikayet etmiyorum. Barcelona takımında olduğum her andan, her dakikadan mutluyum ve takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. Bu formayı iyi şekilde taşıdığımı, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

El Clasico'nun son dakikalarında yaptığı faulden dolayı olumsuz yönde fazla eleştirildiğini kaydeden Arda, "Dünyanın en büyük maçını sadece bir faule bağlamak, birazcık bana aptalca geliyor. Bence bu sadece bir bahane. Sadece bir fauldü. Takımlar beraber kaybederler, beraber kazanırlar. O nedenle ben de takımımın kazanması için elimden gelen katkıyı sunuyorum." değerlendi·rmesi·nde bulundu.

İspanyol basınına sitem

Karşılaşmanın ardından İspanyol basınının kendisine karşı tutumundan rahatsızlık duyduğunu kaydeden Arda Turan, "İspanyol basını çoğu zaman işlerine geldiği gibi yazmaya alışık. Eğer bu gazete yazarlarının bir sıkıntısı varsa gelip bana uygun bir zamanda sorabilirler. Verilemeyecek bir cevabım, söyleyemeyecek bir sözüm yok. Ne İspanyol ne de Katalan basınından çekiniyorum. Hak etmediğim eleştiriler aldığımı düşünüyorum. Onlar suçlu arıyorlarsa bu ben değilim. Bu bahaneleri göğüsleyebilecek tecrübeye ve yeteneğe sahibim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Real Madrid maçının ardından partiye giderek eğlendiği yönündeki iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurgulayarak, "El Clasico'dan sonra yatak odamdan salona bile gitmedim. İnsanların yalanları umurumda değil. " dedi.

"Her şey yolunda"

Kariyerinde yedek kulübesinden oyuna dahil olmanın yeni bir durum olduğunu ve Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique ile iyi anlaştığını dile getiren Arda, şöyle konuştu:

"Hiçbir şikayetim olmasa da yedekten oyuna girmek benim için alışılmadık bir durum. Çalışıyorum ve hocamın bana verdiği taktiklere güveniyorum. Luis Enrique'yi çok seviyorum ve ona çok güveniyorum. O çok dürüst, her şeyi yüzüne söyleyen biri. Bence gerçekten çok büyük saygıyı hak ediyor. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Her şey benim için yolunda."

"Hat-trick" değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanan grup maçında "hat-trick" yapmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasıyla 3 gol atarak tarihe geçebilmek, önemli futbolcular arasına ismini yazdırabilmek elbette çok iyi. Umarım bunu daha önemli maçlarda yapabilirim." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla oynayacakları eleme maçlarını da değerlendiren Arda, "Rakibin ne yaptığı önemli değil. Biz Barcelona'yız ve sahada ne yaptığımız önemli olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz, hayalimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Adım adım gideceğiz. PSG çok büyük bir takım ve saygıyı hak ediyor. Onlara gereken saygıyı sahada göstereceğiz." diye görüş belirtti.

"İpi göğüsleyeceğiz"

La Liga'da lider Real Madrid'in 6 puan gerisinde olmalarının Barcelona için sıkıntıya yol açmayacağını kaydeden Arda, "Kendi işimize bakıp, sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Futbolda şansızlığa çok inanmam ama bu sene çok ucuz puanlar kaybettik. Buna rağmen doğru oynamaya, Barcelona gibi oynamaya devam ettiğimiz sürece problem olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.



"Geride kaldı"

A Milli Takım'da yaşadığı olayların geride kaldığının altını çizen Arda Turan, "Milli Takım ile ilgili olayların hepsini konuştuk ve paylaştık. Mühim olan, hocamız ile ülkemiz için en iyisini yapmak. Çünkü ülkemiz ve insanımız bu haldeyken bizim böyle sportif problemlerle gündemi meşgul etmeye hakkımız yok. Hocamızla beraber, bayrağımız için en iyisini yapmaya hazırız. Kosova maçında bunu gösterdik diye düşünüyorum. Artık sorunlar ve gündemler geride kaldı." ifadelerini kullandı.