 Arda Turan: Ateş içimizi yakıyor – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    : Ateş içimizi yakıyor

    Arda Turan: Ateş içimizi yakıyor

    Barcelonalı milli futbolcu gündemi değerlendirdi.

    "Ateş içimizi yakıyor. Bana bir şey olursa ülkeme gömüleceğim. Her şeyimle askerimin, polisimin yanındayım. Türkiye'nin toprakları dünyanın en güzel topraklarıdır" dedi. Halep'te insanlık dramı yaşandığını belirten 30 yaşındaki yıldız "Kur'an-ı Kerim'de 'bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş olur' diye ayet var. Müslümanların bu kadar birbirlerine düşmesi sıkıntılı bir durum" ifadelerini kullandı. Arda giderek örflerimizden uzaklaştığımızı belirterek "Hep daha fazla şöhret, makam istiyoruz. Annelerimize, babalarımıza cevap veriyoruz. Bu saygısızlık" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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