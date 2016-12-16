"Messi kariyerimi kurtardı"
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, takım arkadaşı Lionel Messi sayesinde kariyerinde çıkışa geçtiğini söyledi.
Barcelona'daki ilk maçlarında sahada istediği performansı gösteremediğini belirten Brezilyalı yıldız, "İlk dönemler kariyerimde düşüş yaşıyordum. İşler yolunda gitmediğinden üzgündüm ve başım hep önümdeydi. Bana Messi yardım etti ve kariyerimi kurtardı." ifadelerini kullandı.
Messi'nin defalarca kendisiyle konuştuğunu aktaran Neymar, "Messi, bu şekilde çabalamaya devam etmem, mutlu olmam ve sahada bildiğim şekilde oynamam gerektiğini söyledi. Ve bunlar sayesinde o dönem yeniden çıkışa geçtim. Messi, hayranlık duyduğum bir kişi." değerlendirmesini yaptı.
Messi ve Luis Suarez ile Barcelona tarihinin en golcü üçlüsü haline geldiklerini vurgulayan Neymar, "Birbirimize gösterdiğimiz önem, duyduğumuz saygı ve arkadaşlık sayesinde mutluyuz ve bu durum sahaya yansıyor." şeklinde görüş belirtti.
Bu sezon şimdiye kadar, Messi 19 maçta 22 gol ve 7 asist, Suarez 20 karşılaşmada 13 gol ve 7 asist, Neymar ise 17 maçta 6 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:21
- Şenol Güneş açılışa geliyor
Toplam 5
Yorum
ERAY TS Fatih Terim'in adı Gese stadına mı verildi? Şenol Güneş önemli bir spor adamıdır. Ama adı verilecekse İst. Olimpiyat stadına falan verilsin.
- En iddialı biziz!
Toplam 6
Yorum
net umarım en kısa sürede form tutup oynar takımda gol atabilen futbolcu az talisca gol katkısı yapabiliyor forvetler iyi değil
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 2
Yorum
delicesine bi halt olmaz ağa bu adamdan...Allahtan çok para kaptırmadık...
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