"Messi kariyerimi kurtardı"

ABD basınına konuşan Neymar, Barcelona'ya transfer olduğu 2013 yılında futbol kariyerinde büyük düşüş yaşadığını ve Katalan temsilcisine alışmakta çok zorlandığını itiraf etti.

Barcelona'daki ilk maçlarında sahada istediği performansı gösteremediğini belirten Brezilyalı yıldız, "İlk dönemler kariyerimde düşüş yaşıyordum. İşler yolunda gitmediğinden üzgündüm ve başım hep önümdeydi. Bana Messi yardım etti ve kariyerimi kurtardı." ifadelerini kullandı.

Messi'nin defalarca kendisiyle konuştuğunu aktaran Neymar, "Messi, bu şekilde çabalamaya devam etmem, mutlu olmam ve sahada bildiğim şekilde oynamam gerektiğini söyledi. Ve bunlar sayesinde o dönem yeniden çıkışa geçtim. Messi, hayranlık duyduğum bir kişi." değerlendirmesini yaptı.

Messi ve Luis Suarez ile Barcelona tarihinin en golcü üçlüsü haline geldiklerini vurgulayan Neymar, "Birbirimize gösterdiğimiz önem, duyduğumuz saygı ve arkadaşlık sayesinde mutluyuz ve bu durum sahaya yansıyor." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon şimdiye kadar, Messi 19 maçta 22 gol ve 7 asist, Suarez 20 karşılaşmada 13 gol ve 7 asist, Neymar ise 17 maçta 6 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.