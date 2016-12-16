Luis Suarez imzayı attı
İspanyol devi Barcelona, golcü oyuncusu Luis Suarez ‘in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Luis Suarez, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona'da 116 maçta 97 gol atma başarısı gösterdi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:10
- Quaresma'ya rekor teklif
Toplam 7
Yorum
relaks neee 20 milyonmu? kargo bizden olsun ..devre arası beklenmeden hemen yollanmalı..vaz geçerler falan..
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 31
Yorum
Ali ünver Demirören geldiğinden beri Galatasaray 3 Fenerbahçe 1 Beşiktaş 1 defa şampiyon oldu. Bu adam öyle bir konuşuyorki sanırsın Beşiktaş hersene şampiyon. Kendi rezilliğini örtmenin en güzel yolu başkasını suçlamaktır. Sen konuşmaya devam et. 3 tane as oyuncusunu kaybetmiş yerine gelenlerin de sakatlanmış takımla yarışıyorsunuz. Hiç merak etme. Biz bu sene de Şampiyonuz.
- Şenol Güneş açılışa geliyor
Toplam 3
Yorum
EMRAH342961 şenol hocanın ismi verilecek saygılar.
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