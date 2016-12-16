Luis Suarez imzayı attı

İspanyol devi Barcelona, golcü oyuncusu Luis Suarez ‘in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Katalan ekibi Barcelona, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi tamamlanacak olan Uruguaylı golcü Luis Suarez'in sözleşmesini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcünün sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı ve futbolcunun serbest kalma bedelinin de 200 milyon Euro olduğu bildirildi.



Luis Suarez, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona'da 116 maçta 97 gol atma başarısı gösterdi.