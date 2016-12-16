Barcelona, Suarez'in sözleşmesini uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'in sözleşmesini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Suarez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, oyuncunun serbest kalma bedelinin 200 milyon avro olduğu kaydedildi.

Luis Suarez, 2014 yılından bu yana forma giydiği Barcelona'da 116 maçta 97 gole imza attı.