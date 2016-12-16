 Barcelona, Suarez'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Barcelona, Suarez'in sözleşmesini uzattı

    Barcelona, Suarez'in sözleşmesini uzattı

    La Liga ekibi, Uruguaylı golcünün sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Uruguaylı golcü futbolcu 'in sözleşmesini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Suarez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, oyuncunun serbest kalma bedelinin 200 milyon avro olduğu kaydedildi.

    Luis Suarez, 2014 yılından bu yana forma giydiği Barcelona'da 116 maçta 97 gole imza attı.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona, Suarez'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.