Poşetten Messi hayaline kavuştu
Poşetten yapılmış Messi formasıyla sosyal medyada ünlenen Murtaza, önceki gün Al Ahli-Barcelona maçında başlama vuruşunu yaptı. Afgan çocuk, Messi ile ilk tanıştığında büyük şaşkınlık yaşadı. Arjantinli yıldız, hayranına yakın ilgi gösterdi. Murtaza sembolik santradan sonra Messi'den ayrılmamak için bir süre sahadan çıkmadı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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