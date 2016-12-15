Poşetten Messi hayaline kavuştu

Poşetten yapılmış Messi formasıyla sosyal medyada ünlenen Murtaza, önceki gün Al Ahli-Barcelona maçında başlama vuruşunu yaptı. Afgan çocuk, Messi ile ilk tanıştığında büyük şaşkınlık yaşadı. Arjantinli yıldız, hayranına yakın ilgi gösterdi. Murtaza sembolik santradan sonra Messi'den ayrılmamak için bir süre sahadan çıkmadı.