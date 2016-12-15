 Poşetten Messi hayaline kavuştu – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Poşetten Messi hayaline kavuştu

    Poşetten Messi hayaline kavuştu
    Poşetten yapılmış Messi formasıyla sosyal medyada ünlenen Murtaza, önceki gün Al Ahli-Barcelona maçında başlama vuruşunu yaptı. Afgan çocuk, Messi ile ilk tanıştığında büyük şaşkınlık yaşadı. Arjantinli yıldız, hayranına yakın ilgi gösterdi. Murtaza sembolik santradan sonra Messi'den ayrılmamak için bir süre sahadan çıkmadı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Poşetten Messi hayaline kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.