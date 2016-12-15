Lionel Messi evleniyor
Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl dünya evine girecek.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl evlenecek.
Arjantin ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Messi ve Roccuzzo, Barcelona'nın gelecek yaz sezon başı kampı sırasında dünya evine girecek.
Haberlerde, evlilik töreninin Arjantin'in Rosario kentinde yapılmasının planlandığı ve yüzlerce davetlinin katılacağı büyük bir kutlama yapılacağı ifade edildi.
Lionel Messi, arkadaşının kuzeni Roccuzzo ile henüz küçük yaşlarda tanışmıştı. Uzun yıllardır sürdürdükleri arkadaşlığın ardından birbirinden kopamayan ikili arasındaki ilişki, Barcelona kentine taşınmalarının ardından da devam etmişti.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:09
- Kupada moral arıyor
Toplam 8
Yorum
ağla fener ağla takım olamamış 11 sirk adamından kurulu takımınız takım oyunu nedir futbol nasıl oynanır bunları bilmiyorsunuz tarafsız olarak yönetim hatalarınızı kendi yanlışlarınızı görmüyorsunuz başarısızlıklarınızı hep ona buna yüklüyorsunuz.ne kadar ağlarsanız ağlayın nafile bu yıl da şampiyon BEŞİKTAŞ.
- Rakip Saint Raphael
Toplam 2
Yorum
DENİZ KALE HODRİ MEYDAN
- Es-Es’ten müjde
Toplam 1
Yorum
izmirli naparsanız yapın ektiklerinizi biçiceksiniz devre arasında oyuncu kalmaz sizde
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