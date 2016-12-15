 Lionel Messi evleniyor – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Lionel Messi evleniyor

    Lionel Messi evleniyor

    Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl dünya evine girecek.

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl evlenecek.

    Arjantin ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Messi ve Roccuzzo, Barcelona'nın gelecek yaz sezon başı kampı sırasında dünya evine girecek.

    Haberlerde, evlilik töreninin Arjantin'in Rosario kentinde yapılmasının planlandığı ve yüzlerce davetlinin katılacağı büyük bir kutlama yapılacağı ifade edildi.

    Lionel Messi, arkadaşının kuzeni Roccuzzo ile henüz küçük yaşlarda tanışmıştı. Uzun yıllardır sürdürdükleri arkadaşlığın ardından birbirinden kopamayan ikili arasındaki ilişki, Barcelona kentine taşınmalarının ardından da devam etmişti.

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:09
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