Katar'ın başkenti Doha'daki El-Gharrafa Stadı'nda oynanan maçta Barcelonalı yıldız oyuncular Messi, Neymar ve Suarez ilk 11'de yer alırken, milli futbolcu Arda Turan 32. dakikada oyuna dahil oldu.

Barcelona 8. dakikada Suarez, 10. dakikada Messi ve 17. dakikada Neymar'ın attığı gollerle 3-0 öne geçerken, teknik direktör Luiz Enrique 32. dakikada bu 3 futbolcu ve Pique'yi oyun dışına aldı.

İlk yarıda başka gol olmayınca Barcelona, devre arasına 3-0 önde girdi.

El-Ehli 51. dakikada penaltıdan Omar Abdulrahman'ın attığı golle farkı 2'ye indirse de Barcelona 55. dakikada Alcacer, 58. dakikada Rafinha'nın golleriyle skoru 5-1'e getirdi.

El-Ehli, Mohannad Aseri'nin 60. ve 65. dakikalarda attığı gollerle farkı yeniden 2'ye indirdi: 3-5.

Carles Alena 81. dakikada sakatlandı ve Barcelona'da oyuna girecek futbolcu kalmadığı için Katalan ekibi maçı 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Barcelona, El-Ehli'yi 5-3 mağlup etti.

Katar'ın El Sadd takımında forma giyen eski Barcelonalı futbolcu Xavi de müsabakayı tribünde takip etti.

Öte yandan, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, poşetten yaptığı formasıyla çekilmiş fotoğrafları internette yayılan Afgan çocuk Murtaza ile sahaya çıktı. Ayrıca, Murtaza karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu yaptı.





Üstünde "Messi" ve "10" yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.

Afganistan'ın Gazni vilayetindeki Caguri ilçesinde yaşayan Murtaza, fotoğraflarının internette yayılması sonrası "Poşetten Messi forması giyen çocuk" olarak ünlenmişti.