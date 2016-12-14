Barcelona, El-Ehli'yi 5-3 mağlup etti
İspanya'nın Barcelona takımı, hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi El-Ehli'yi 5-3 yendi.
Katar'ın başkenti Doha'daki El-Gharrafa Stadı'nda oynanan maçta Barcelonalı yıldız oyuncular Messi, Neymar ve Suarez ilk 11'de yer alırken, milli futbolcu Arda Turan 32. dakikada oyuna dahil oldu.
Barcelona 8. dakikada Suarez, 10. dakikada Messi ve 17. dakikada Neymar'ın attığı gollerle 3-0 öne geçerken, teknik direktör Luiz Enrique 32. dakikada bu 3 futbolcu ve Pique'yi oyun dışına aldı.
İlk yarıda başka gol olmayınca Barcelona, devre arasına 3-0 önde girdi.
El-Ehli 51. dakikada penaltıdan Omar Abdulrahman'ın attığı golle farkı 2'ye indirse de Barcelona 55. dakikada Alcacer, 58. dakikada Rafinha'nın golleriyle skoru 5-1'e getirdi.
El-Ehli, Mohannad Aseri'nin 60. ve 65. dakikalarda attığı gollerle farkı yeniden 2'ye indirdi: 3-5.
Carles Alena 81. dakikada sakatlandı ve Barcelona'da oyuna girecek futbolcu kalmadığı için Katalan ekibi maçı 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Barcelona, El-Ehli'yi 5-3 mağlup etti.
Katar'ın El Sadd takımında forma giyen eski Barcelonalı futbolcu Xavi de müsabakayı tribünde takip etti.
Öte yandan, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, poşetten yaptığı formasıyla çekilmiş fotoğrafları internette yayılan Afgan çocuk Murtaza ile sahaya çıktı. Ayrıca, Murtaza karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu yaptı.
Üstünde "Messi" ve "10" yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.
Afganistan'ın Gazni vilayetindeki Caguri ilçesinde yaşayan Murtaza, fotoğraflarının internette yayılması sonrası "Poşetten Messi forması giyen çocuk" olarak ünlenmişti.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
Barcelona, El-Ehli'yi 5-3 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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