Çılgın Türk
Real Madrid maçı sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan milli oyuncu, bu kez kahraman ilan edildi. Barça’nın M’Gladbach’ı yendiği karşılaşmada hat-trick yapan yıldız futbolcu için hocası, takım arkadaşları ve basın övgü dolu sözler sarfetti.
İspanya'da gündem yine Arda Turan... Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid ile oynanan La Liga El Clasico'sunun ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olan yıldız oyuncu, bu kez golleri ve futboluyla öne çıktı. Barça'nın M'Gladbach'ı 4-0 yendiği maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcuya övgüler yağdı. Katalan ekibinin hocası Luis Enrique, Arda'nın sol kanatta oynadığında daha çok gol pozisyonuna girdiğini belirtip, "Top kaybetmiyor ve kaleye daha yakınlaşıyor. İçeride oynadığı zaman da benim hoşuma gidiyor. Her pozisyonda oynayabilir. Arda için memnunum. Bu sezon çok gol atıyor" ifadelerini kullandı.
'ARDA AFFINI KAZANDI'
Arda'nın takım arkadaşlarından Denis Suarez, Neymar'ın olmadığı sezon başında da Arda'nın başarılı performans sergilediğini kaydedip, "Umarım bu zamanın zevkini çıkarmaya devam eder" şeklinde konuştu. İspanyol basını da 29 yaşındaki oyuncu için şu ifadeleri kullandı: As Gazetesi, "Arda golle özür diliyor", Marca, "Bu geceki gibi bir Arda her şeyi daha kolaylaştırır", Sport, "Barça, Arda Turan'ın hat-trick'i ile tekrardan gülmeye başladı", La Vanguardia, "Arda Turan affını kazandı." Bu arada Arda Turan, M'Gladbach karşılaşmasının ardından kendisini bekleyen gazetecilere konuşmadan stattan ayrıldı.
'ARDA AFFINI KAZANDI'
Arda'nın takım arkadaşlarından Denis Suarez, Neymar'ın olmadığı sezon başında da Arda'nın başarılı performans sergilediğini kaydedip, "Umarım bu zamanın zevkini çıkarmaya devam eder" şeklinde konuştu. İspanyol basını da 29 yaşındaki oyuncu için şu ifadeleri kullandı: As Gazetesi, "Arda golle özür diliyor", Marca, "Bu geceki gibi bir Arda her şeyi daha kolaylaştırır", Sport, "Barça, Arda Turan'ın hat-trick'i ile tekrardan gülmeye başladı", La Vanguardia, "Arda Turan affını kazandı." Bu arada Arda Turan, M'Gladbach karşılaşmasının ardından kendisini bekleyen gazetecilere konuşmadan stattan ayrıldı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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