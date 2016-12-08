Arda Turan, 'Haftanın Futbolcusu' adayı
İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Turan, 6. haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterildi.
"Kupa 1"de Barcelona adına "hat-trick" yapan 6. oyuncu unvanını kazanan Arda Turan'ın haftanın en iyi futbolcusu oylamasındaki rakipleri, Real Madrid'den Karim Benzema, Juventus'tan Gonzalo Higuain, Porto'dan Andre Silva, Tottenham'dan Harry Kane, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal'dan Lucas Perez ve Dinamo Kiev'den Andriy Yarmolenko oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi futbolcusu, UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.
"Kupa 1"de Barcelona adına "hat-trick" yapan 6. oyuncu unvanını kazanan Arda Turan'ın haftanın en iyi futbolcusu oylamasındaki rakipleri, Real Madrid'den Karim Benzema, Juventus'tan Gonzalo Higuain, Porto'dan Andre Silva, Tottenham'dan Harry Kane, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal'dan Lucas Perez ve Dinamo Kiev'den Andriy Yarmolenko oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi futbolcusu, UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.
Çark ettiler; bugün övüyorlar! UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında oynadığı maçta Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yenen Barcelona'da 3 gol, 1 asist ile oynayan Arda Turan, İspanyol basınından büyük övgü aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında oynadığı maçta Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yenen Barcelona'da 3 gol, 1 asist ile oynayan Arda Turan, İspanyol basınından büyük övgü aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında oynadığı maçta Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yenen Barcelona'da 3 gol, 1 asist ile oynayan Arda Turan, İspanyol basınından büyük övgü aldı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:36
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