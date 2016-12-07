Messi, Eusebio'yu yakaladı
Arjantin ve Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, "Tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sırasındaki Portekizli efsane isim Eusebio'yu yakaladı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun son haftasında Borussia Mönchengladbach'a karşı bir kez ağları sarsan 29 yaşındaki Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 549. resmi maçta 473. golünü kaydetti.
Arjantinli milli futbolcu böylece "tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sırasındaki, unutulmaz oyuncu Eusebio ile gol sayısını eşitledi.
Kalp yetmezliği nedeniyle 2014'ün ocak ayında 71 yaşındayken hayatını kaybeden Eusebio, 473 gole, 1960'dan 1975'e kadar oynadığı ülkesinin Benfica Kulübünde ulaştı. "Kara Panter" lakaplı Eusebio, attığı 9 golle Portekiz Milli Takımı'nın, 1966'da katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmesini sağlamıştı.
Messi ve Eusebio'nun 4. sırayı paylaştığı listenin zirvesinde, Bayern Münih formasını giydiği 1965-1979 yıllarına 525 gol sığdıran Gerd Müller bulunuyor. Alman futbolcuyu, Celtic'te 522 gole imza atan Jimmy McGrory (1922-1937) ve Hamburg formasıyla 507 kez fileleri havalandıran Uwe Seeler (1954-1972) takip ediyor.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:39
- Emenike’de kurtuluş Çin
Toplam 8
Yorum
isminiz AYNEN UYAR
- Facia
Toplam 142
Yorum
Calimeron Vaoov muhteşemsin batu gerçekten milyonların göremediğini görüp muhteşem açıkladın ne iş yapıyorsun bilmiyorum ama gerçekten bu muhteşem futbol bilginle buralarda harcaniyosun umarım uefa yetkilileri bir gün bu yorumunu okur ve sana yarın gel hakem olarak şampiyonlar liginde başla der
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 125
Yorum
misafir adamın biri hakem isimleri saymış ve sözde laf sokmaya çalışmış. iki gram aklın ve hafızan varsa dön biraz geçmişe bak. bu hakemler yüzünden Beşiktaş neler yaşamış. boş beleş konuşmayın.
Messi, Eusebio'yu yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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