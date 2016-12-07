Messi, Eusebio'yu yakaladı

Barcelona'da resmi maçlardaki 473. golünü kaydeden Messi, "tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sırasındaki Benfica'nın efsanevi oyuncusu Eusebio'ya yetişti.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun son haftasında Borussia Mönchengladbach'a karşı bir kez ağları sarsan 29 yaşındaki Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 549. resmi maçta 473. golünü kaydetti.

Arjantinli milli futbolcu böylece "tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sırasındaki, unutulmaz oyuncu Eusebio ile gol sayısını eşitledi.

Kalp yetmezliği nedeniyle 2014'ün ocak ayında 71 yaşındayken hayatını kaybeden Eusebio, 473 gole, 1960'dan 1975'e kadar oynadığı ülkesinin Benfica Kulübünde ulaştı. "Kara Panter" lakaplı Eusebio, attığı 9 golle Portekiz Milli Takımı'nın, 1966'da katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmesini sağlamıştı.

Messi ve Eusebio'nun 4. sırayı paylaştığı listenin zirvesinde, Bayern Münih formasını giydiği 1965-1979 yıllarına 525 gol sığdıran Gerd Müller bulunuyor. Alman futbolcuyu, Celtic'te 522 gole imza atan Jimmy McGrory (1922-1937) ve Hamburg formasıyla 507 kez fileleri havalandıran Uwe Seeler (1954-1972) takip ediyor.