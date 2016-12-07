İspanyol basınında Arda Turan dönüşü

Geçen hafta sonu ligde oynanan El Clasico maçının 89. dakikasında Marcelo'ya yaptığı gereksiz faulden dolayı "turist" yakıştırılması yapılarak İspanyol basınından çok sert eleştiriler alan Arda, bu kez manşetlere çıktı. İspanyol gazeteleri, maçta tek 3 yıldızı Arda Turan'a verdi.

Marca gazetesi, "Arda'nın gecesi" başlığı altında verdiği maç haberinde, "Forvette, sol kanatta rakibine büyük zarar verdi ve goller attı. Mükemmeldi. Iniesta'nın takıma dönüşüyle yarattığı etki Arda'nın parıldamasını engelleyemedi." ifadelerini kullandı. Arda ile ilgili David Sanchez imzalı yorumda, "El Clasico'da Ter Stegen'in 50 metre uzağında yaptığı bir faulden dolayı adaletsizce suçlandı. Dün 3 gol attı. Ona inanmak gerek." denildi.

El Mundo gazetesi, "Arda özür diliyor" başlığını atarak, "El Clasico'da eleştiri oklarını üzerine çeken Türk futbolcu, Barcelona'da ilk hat-trick'ine imza attı. Arda, sahada sevdiği yerde oynadı ve kendi yöntemiyle özür diledi. Başlangıçta Messi'ye bir asist ve arkasından 3 gol." diye yazdı.

"Arda ve Aleix'i daha fazla hesaba katmak gerek" ifadesini başlığına çıkaran El Pais, "Türk futbolcu, Barça'nın zaferinin çimentosu oldu. Arda, Nou Camp'tan alkışlarla çıktı." yorumunda bulundu.

Katalan spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, manşetinde "Öldürücü Arda 2" ifadesini kullanarak, "Türk futbolcu, Almanya'daki ilk maçta olduğu gibi bu kez de Borussia karşısında parıldadı ve 17 dakikada hat-trick yaptı" diye yazdı. Gazete, "En iyisi" başlığı altında Arda için yaptığı değerlendirmede de "El Clasico'dan sonra Arda için zor bir maçtı ama orta sahada içeride oynamaktansa forvette sol kanatta daha iyi oynadığını gösterdi. Sezon başında Neymar'ın yerinde oynadığı zamandaki gibi forvet oynadığında daha verimli olduğu kanıtladı. Luis Enrique, Arda'yı ilk 11'de oynatarak Türk futbolcuya halen güvendiğini gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Arda'nın 4 günde kendini değiştirdiğini "suçlanmasına tepkiyi gol atarak gösterdiğini" belirten El Mundo Deportivo, "Arda'nın El Clasico'da Marcelo'ya yaptığı faulü Barcelona taraftarına unutturabilmesi için kaç hat-trick yapması lazım?" diye sordu.

Arda'nın gece hayatı olduğuna ilişkin iddiaları haberleştiren Sport gazetesi ise bu kez "Arda, partisine tüm Nou Camp'ı davet ediyor" başlığını attı. "Arda, Barça'nın gol yağmurunu kumanda etti" diye yazan Katalan spor gazetesi "Cumartesi günkü El Clasico ile dünkü Mönchengladbach karşısındaki Arda'yı izah etmek çok zor. Türk futbolcunun kalitesini tartışmak budalalık olur. Ama bu futbolunun devamlılığını istemek gerekir. 3 gol ve 1 asist ile şaşılacak kadar olağanüstü bir performans gösteren Arda, Barcelona'daki en iyi maçını çıkardı." değerlendirmesini yaptı.



ARDA İÇİN ÖZEL KARİKATÜR



Sport gazetesi ayrıca Arda'nın performansı sonrası sayfasında milli futbolcuyla ilgili bir de karikatür yayınladı.







Arda Turan'ın taraftarlara seslenerek resmedildiği karikatürde "Yaptığım hatanın unutulmadığını biliyorum ama 'hat-trick' ile af dilemek de fena sayılmaz" ifadeleri yer aldı.