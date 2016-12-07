Al sana parti: 3 gol 1 asist
İspanyol basınının “Parti veriyor, formu düşüyor” dediği Arda Turan, M.Gladbach’a karşı yıldızlaştı. 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Barcelona, sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını 4-0 yenerken, müsabakaya damga vuran isim, milli futbolcu Arda Turan oldu.
Nou Camp Stadı'ndaki maça Barcelona'nın ilk 11'inde başlayan ve 74 dakika forma giyen Arda Turan, takımının 3 golünü atıp, 1 de asist yaptı.
Müsabakanın 16. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golün pasını veren Arda, daha sonra 50, 53 ve 67. dakikalarda Alman ekibinin ağlarını havalandırarak "hat-trick" yapmayı başardı.
İspanya Ligi'nde (La Liga) hafta sonu Real Madrid ile oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maç sonrası eleştirilerin hedefi olan Arda'nın, attığı 3 golün ardından da sevinmemesi dikkati çekti. Milli oyuncunun bu hareketi, İspanyol basınında kendisiyle ilgili yer alan ağır eleştirilere bir yanıt olarak yorumlandı.
Karşılaşmanın 74. dakikasında oyundaki yerini Marc Cardona'ya bırakan Arda Turan, stattaki taraftarlarca ayakta alkışlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan 3. Türk
Arda Turan, Borussia Mönchengladbach kalesine 3 gol birden göndererek, bu kulvarda "hat-trick" yapan üçüncü Türk futbolcu olmayı başardı.
Daha önce 2004-2005 sezonunda Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Manchester United'ı İstanbul'da 3-0 yendiği maçta, 2012-2013 sezonunda ise Burak Yılmaz, Galatasaray'ın deplasmanda CFR Cluj'ü 3-1 yendiği müsabakada "hat-trick" yapmışlardı.
Arda Turan, kariyerinde ikinci kez bir maçta 3 gol birden atma başarısı da gösterdi. Milli futbolcu, daha önce 4 Mayıs 2008 tarihinde Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 5-3 yendiği Süper Lig maçında rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.
Bu sezon Barcelona formasıyla 7. golünü (2 İspanya Süper Kupası, 2 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi) atan Arda, takımında Messi (20) ve Luis Suarez'den (12) sonra en çok gol atan 3. futbolcu olup, Neymar'ı (6) geride bıraktı.
Barcelona, Borussia Mönchengladbach'a karşı aldığı galibiyet sonrasında (C) grubunu 15 puanla lider olarak tamamladı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
BJK 1903 erol. HAKLISIN 1-2 KENDINI BIOLMEZ CIKMASI NORMAL AMA YORUMLARI OKU BURDA KAC KENDINI BILMEZ FENERLI VAR HADI BJK GICIGIN OLABILIR LAFIM YOK AMA ZIL TAKMANIN NE ANLAMI VAR UTANIN VE ONDAN SONRA FENERLILERE RUM TAKIMISINIZ DEYINCEDE AGLAMAYACAKSINIZ BEN ACIK SÖYLÜYORUM FENERIN YARIN MACI VAR UMARIM SIZDE EN AZ 2:0 YENILIP ELENIRSINIZ AMA BIR SEY KESIN FENERIN ELENMESI DAHA ACI OLACAK CÜNKÜ BIR BENFICAYI YENEMEMEKLE ZATEN TURU ZORA SOKMUSTUK BU MACI ALMAMIZ ZOR OLACAGINI BILIYORDUM BEN ZATEN AMA BÖYLE BIR HEZIMET DE BEKLEMEDIM ACIKCASI NEYSE SALIK OLSUN OLAN OLDU BJK SAKATLIK SANSIZLIGIDA ETKILEDI BAYA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
Aslan FAZLA MOTIVASYON BAZEN TERS ETKI YAPAR HAKEM KÖTÜYDÜ,BJK FUTBOLCUSU TARAFTARI YÖNETIMI GURUPTAN CIKMAYA HAZIR DEGILMIS HIRLA BU ISLER OLMAZ HELE RAKIBIN EVINE POLISINDENDE HOLIGANINDANDA DAYAK YER BIRDE RAKIP TAKIMI HIRSLANDIRIRSIN SONUC ORTADA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
BJK 1903 KIMSE MASAL ANLATMASIN TEK SUCLU SENOL HOCA ROTASIYON YAPA YAPA TAKIMIN ICINE ETTI YA SEN KERIM GIBI ADAMI HARCADIN OLACAK ISMI OLCAYI NEDEN OYNATIYORSUN 2 GÖKANI NEDEN OYNATMASIN ARKADAS NE TOLGA FORMDA NEDE OGUZHA HELESE OGUZHANA NE OLUYOR ANLAMIS DEYILIM ADAM YOK RESMEN SAHADA
Al sana parti: 3 gol 1 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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