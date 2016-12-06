Arda Turan çoştu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Barcelona, sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını 4-0 yenerken, müsabakaya damga vuran isim, milli futbolcu Arda Turan oldu.

Nou Camp Stadı'ndaki maça Barcelona'nın ilk 11'inde başlayan ve 74 dakika forma giyen Arda Turan, takımının 3 golünü atıp, 1 de asist yaptı.

Müsabakanın 16. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golün pasını veren Arda, daha sonra 50, 53 ve 67. dakikalarda Alman ekibinin ağlarını havalandırarak "hat-trick" yapmayı başardı.

İspanya Ligi'nde (La Liga) hafta sonu Real Madrid ile oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maç sonrası eleştirilerin hedefi olan Arda'nın, attığı 3 golün ardından da sevinmemesi dikkati çekti. Milli oyuncunun bu hareketi, İspanyol basınında kendisiyle ilgili yer alan ağır eleştirilere bir yanıt olarak yorumlandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında oyundaki yerini Marc Cardona'ya bırakan Arda Turan, stattaki taraftarlarca ayakta alkışlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan 3. Türk

Arda Turan, Borussia Mönchengladbach kalesine 3 gol birden göndererek, bu kulvarda "hat-trick" yapan üçüncü Türk futbolcu olmayı başardı.

Daha önce 2004-2005 sezonunda Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Manchester United'ı İstanbul'da 3-0 yendiği maçta, 2012-2013 sezonunda ise Burak Yılmaz, Galatasaray'ın deplasmanda CFR Cluj'ü 3-1 yendiği müsabakada "hat-trick" yapmışlardı.

Arda Turan, kariyerinde ikinci kez bir maçta 3 gol birden atma başarısı da gösterdi. Milli futbolcu, daha önce 4 Mayıs 2008 tarihinde Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 5-3 yendiği Süper Lig maçında rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 7. golünü (2 İspanya Süper Kupası, 2 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi) atan Arda, takımında Messi (20) ve Luis Suarez'den (12) sonra en çok gol atan 3. futbolcu olup, Neymar'ı (6) geride bıraktı.

Barcelona, Borussia Mönchengladbach'a karşı aldığı galibiyet sonrasında (C) grubunu 15 puanla lider olarak tamamladı.