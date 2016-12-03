"Real'i yensek bile eleştirileceğiz"

Yenilmeleri halinde puan farkının 9'a çıkacağını ama bu durumun şampiyonluk için belirleyici olmayacağını aktaran 46 yaşındaki teknik adam, "Galip gelmeliyiz çünkü direkt Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Bunun dışında lig sıralamasından dolayı da rakibin Real Madrid olması bizim için daha önemli. Taraftarımız kazanmamızı bekliyor ve onları mutlu etmeliyiz ama El Clasico'yu kazanmanın eleştirileri bitireceği anlamına geldiğini düşünmek hata olur." yorumunu yaptı.

Luis Enrique, Barcelona'yı her gün çalıştırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını, Avrupa'da üst düzey takımların bulunmasına rağmen hiçbirinin kendilerinden üstün olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Barcelona Kulübü, Nou Camp Stadı'ndaki El Clasico maçının canlı yayınlarla tüm dünyada yaklaşık 650 milyon kişi tarafından izleneceğini duyurdu. Yarın TSİ 18.15'te başlayacak karşılaşmayı, aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu, 36 farklı ülkeden ve 151 ayrı medya kuruluşundan toplam 852 basın mensubu takip edecek.