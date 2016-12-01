Barca yine kazanamadı!

İspanya Kral Kupası'nda son iki yılın şampiyonu olan Katalanlar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hercules'le 1-1 berabere kaldı.

Sakatlığını atlatan Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği maçta, genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkan Barcelona, devreye golsüz eşitlikle girdi.



52'de David Mainz Hercules'i önde geçirse de, 58'de sahneye çıkan Carles Alena, uzak mesafeden harika bir gol atarak takımını beraberliğe taşıdı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Barcelona, 3. Lig ekibi Hercules'le 1-1 berabere kaldı.

Bu maçın rövanşı 22 Aralık'ta Nou Camp'ta oynanacak.