 Barca yine kazanamadı! – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Barca yine kazanamadı!

    Barca yine kazanamadı!

    'da son iki maçını berabere tamamlayan , cumartesi günü oynanacak öncesi kupada da 3.lig ekibi Hercules ile yenişemedi.

    'nda son iki yılın şampiyonu olan Katalanlar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hercules'le 1-1 berabere kaldı.

    Sakatlığını atlatan Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği maçta, genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkan , devreye golsüz eşitlikle girdi.

    52'de David Mainz Hercules'i önde geçirse de, 58'de sahneye çıkan Carles Alena, uzak mesafeden harika bir gol atarak takımını beraberliğe taşıdı.

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Barcelona, 3. Lig ekibi Hercules'le 1-1 berabere kaldı.

    Bu maçın rövanşı 22 Aralık'ta Nou Camp'ta oynanacak.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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