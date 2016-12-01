Barca yine kazanamadı!
La Liga'da son iki maçını berabere tamamlayan Barcelona, cumartesi günü oynanacak El Clasico öncesi kupada da 3.lig ekibi Hercules ile yenişemedi.
İspanya Kral Kupası'nda son iki yılın şampiyonu olan Katalanlar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hercules'le 1-1 berabere kaldı.
Sakatlığını atlatan Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği maçta, genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkan Barcelona, devreye golsüz eşitlikle girdi.
52'de David Mainz Hercules'i önde geçirse de, 58'de sahneye çıkan Carles Alena, uzak mesafeden harika bir gol atarak takımını beraberliğe taşıdı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Barcelona, 3. Lig ekibi Hercules'le 1-1 berabere kaldı.
Bu maçın rövanşı 22 Aralık'ta Nou Camp'ta oynanacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 1
Yorum
bjk Orta sahası güçlü takım kazanır. Sonuç Beşiktaş'ım kazanacaktır.
- 3'ü bir arada
Toplam 1
Yorum
bjk Olcay 2m eder. Ömer 4m eder. İkisi de satılabilir.Ancak Kerim'in satılması yanlış olur satın alma opsiyonlu kiralayacaklarsa 10m ancak olur.
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Nevzat Aydın üzgün olduğuna göre TS için hayırlı bir gelişme bu.
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