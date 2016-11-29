Pique ve Guardiola'ya ödül
Katalan Futbol Federasyonu (FCF), "en iyi Katalan futbolcu" olarak Barcelona'dan Gerard Pique'yi, "en iyi Katalan teknik direktör" olarak da Manchester City'den Josep Guardiola'yı ödüllendirdi.
Barcelona'da düzenlenen ve Katalan futbolunda 2016 yılının en iyilerine ödüllerin verildiği törene futbolcu Pique, eşi Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte geldi. Art arda ikinci kez FCF tarafından "en iyi Katalan futbolcu" ödülünü alan Pique, yaptığı kısa konuşmada, ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Pique, 3 Aralık Cumartesi Real Madrid'e karşı oynayacakları El Clasico'ya en iyi şekilde hazır olacaklarını ifade etti.
Öte yandan FCF, "en iyi Katalan teknik direktör" olarak ise Manchester City takımını çalıştıran Josep Guardiola'yı ödüllendirdi. Törene gelmeyen Guardiola, gönderdiği video mesajında Katalan Futbol Federasyonuna teşekkür etti.
Ayrıca Lazio'da forma giyen Keita Balde'ye "Uluslararası alanda en iyi imaj veren Katalan futbolcu", Barcelona Kadın Futbol Takımı'nda takımında oynayan Vicky Losada'ya da "en iyi kadın Katalan oyuncu" ödülü verildi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:55
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
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Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
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Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
Pique ve Guardiola'ya ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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