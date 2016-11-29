Pique ve Guardiola'ya ödül

Barcelona'da düzenlenen ve Katalan futbolunda 2016 yılının en iyilerine ödüllerin verildiği törene futbolcu Pique, eşi Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte geldi. Art arda ikinci kez FCF tarafından "en iyi Katalan futbolcu" ödülünü alan Pique, yaptığı kısa konuşmada, ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Pique, 3 Aralık Cumartesi Real Madrid'e karşı oynayacakları El Clasico'ya en iyi şekilde hazır olacaklarını ifade etti.

Öte yandan FCF, "en iyi Katalan teknik direktör" olarak ise Manchester City takımını çalıştıran Josep Guardiola'yı ödüllendirdi. Törene gelmeyen Guardiola, gönderdiği video mesajında Katalan Futbol Federasyonuna teşekkür etti.

Ayrıca Lazio'da forma giyen Keita Balde'ye "Uluslararası alanda en iyi imaj veren Katalan futbolcu", Barcelona Kadın Futbol Takımı'nda takımında oynayan Vicky Losada'ya da "en iyi kadın Katalan oyuncu" ödülü verildi.