Arda Turan antrenmana çıktı
Barcelona'nın Türk futbolcusu Arda Turan, hastalığının geçmesinin ardından takımla antrenmanlara başladı.
Real Sociedad ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkan Barcelona'da, Kral Kupası hazırlıkları start aldı. İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında 3. lig (Segunda B) takımlarından Hercules ile 30 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak Barcelona'nın bugünkü antrenmanına son 3-4 gündür geçirdiği hastalığı sona eren Arda Turan da çıktı.
Son iki yıldır Kral Kupası'nın şampiyonu olan Barcelona'yı, Hercules maçından daha çok 3 Aralık Cumartesi günü ligde Real Madrid'e karşı oynayacakları maç düşündürüyor. Andres Iniesta, beklenenden erken bir dönemde sakatlıktan kurtulup takımla çalışırken, Real Sociedad maçında sakatlanan Jordi Alba'nın ise El Clasico'ya yetişmesi zor gözüküyor. Jordi Alba, sağ dizinde ve sağ ayak bileğinde ezilmeden kaynaklanan sakatlık yaşamıştı.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
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Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
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Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
Arda Turan antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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