 Arda Turan antrenmana çıktı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    antrenmana çıktı

    Arda Turan antrenmana çıktı

    'nın Türk futbolcusu , hastalığının geçmesinin ardından takımla antrenmanlara başladı.

    Real Sociedad ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkan 'da, Kral Kupası hazırlıkları start aldı. İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında 3. lig (Segunda B) takımlarından Hercules ile 30 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak Barcelona'nın bugünkü antrenmanına son 3-4 gündür geçirdiği hastalığı sona eren da çıktı.

    Son iki yıldır Kral Kupası'nın şampiyonu olan Barcelona'yı, Hercules maçından daha çok 3 Aralık Cumartesi günü ligde Real Madrid'e karşı oynayacakları maç düşündürüyor. Andres Iniesta, beklenenden erken bir dönemde sakatlıktan kurtulup takımla çalışırken, Real Sociedad maçında sakatlanan Jordi Alba'nın ise El Clasico'ya yetişmesi zor gözüküyor. Jordi Alba, sağ dizinde ve sağ ayak bileğinde ezilmeden kaynaklanan sakatlık yaşamıştı.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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