Arda Turan antrenmana çıktı
Barcelona'nın Türk futbolcusu Arda Turan, hastalığının geçmesinin ardından takımla antrenmanlara başladı.
Real Sociedad ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkan Barcelona'da, Kral Kupası hazırlıkları start aldı. İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında 3. lig (Segunda B) takımlarından Hercules ile 30 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak Barcelona'nın bugünkü antrenmanına son 3-4 gündür geçirdiği hastalığı sona eren Arda Turan da çıktı.
Son iki yıldır Kral Kupası'nın şampiyonu olan Barcelona'yı, Hercules maçından daha çok 3 Aralık Cumartesi günü ligde Real Madrid'e karşı oynayacakları maç düşündürüyor. Andres Iniesta, beklenenden erken bir dönemde sakatlıktan kurtulup takımla çalışırken, Real Sociedad maçında sakatlanan Jordi Alba'nın ise El Clasico'ya yetişmesi zor gözüküyor. Jordi Alba, sağ dizinde ve sağ ayak bileğinde ezilmeden kaynaklanan sakatlık yaşamıştı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:44
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 18
Yorum
gs Sn.Nazifoglu şimdi mi anladın bunu bugunekadar niye sesinizi çikrmadiniz
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 18
Yorum
josef bence haklisin ama ilk önce biz taraflara son 2 Trabzon macini izah et hakliligini kanitla hepimiz hak verelim.sadece kendinin hakli oldugunu sen bilme bizde bilelim
- Transfer fırtınası
Toplam 15
Yorum
tufan Arkadaslar benolsam omeraliyi hic dusunmem sorun oyunculardeyil sorun sistemsiz birfutbol gencler macinda kactane varyasyon yaptik kactaneikiyebir yaptik pormakla sayilacakkadaraz son yirmidakika doldurbosat bufa yenidistem amatorce
Arda Turan antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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