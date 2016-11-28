Arda Turan antrenmana çıktı

Real Sociedad ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkan Barcelona'da, Kral Kupası hazırlıkları start aldı. İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında 3. lig (Segunda B) takımlarından Hercules ile 30 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak Barcelona'nın bugünkü antrenmanına son 3-4 gündür geçirdiği hastalığı sona eren Arda Turan da çıktı.

Son iki yıldır Kral Kupası'nın şampiyonu olan Barcelona'yı, Hercules maçından daha çok 3 Aralık Cumartesi günü ligde Real Madrid'e karşı oynayacakları maç düşündürüyor. Andres Iniesta, beklenenden erken bir dönemde sakatlıktan kurtulup takımla çalışırken, Real Sociedad maçında sakatlanan Jordi Alba'nın ise El Clasico'ya yetişmesi zor gözüküyor. Jordi Alba, sağ dizinde ve sağ ayak bileğinde ezilmeden kaynaklanan sakatlık yaşamıştı.