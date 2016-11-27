Neymar, trafik kazası geçirdi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, otomobiliyle kaza yaptı.
Olay yerine gelen kulüp yetkilileriyle beraber tesislere giden Neymar'ın, TSİ 22.45'te yapılacak Real Sociedad-Barcelona karşılaşmasının kadrosunda yer almasının beklendiği paylaşıldı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:42
- 12. adam 10 numara
Toplam 4
Yorum
isminiz BESIKTAS TA TAKIMMI 10 SENEDE BIR SAMPIYON OLUYORLAR
- Buz gibi faul
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Maci görmeyenler maalesef ayni sekilde düsünmeyebiliyorlar ! Ama, fotograflar ve yazar görüsleriyle desteklenmis bir haberde insan,, "DOGRUYU" bizzat görüyor ve ögreniyor ve bu bilgiler,, taraftarlar arasinda oldugu kadar idare heyetleri mensuplarininda yanlis ithamlarda bulunmalarindan evvel,,O'nlari kontröllü düsünmeye davet eden basinin yaptigi en önemli islerden biri oluyor !
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 122
Yorum
alemin kralı Cüneyt mi? Konya bjk maçından tanıyoz ne olduğunu.
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