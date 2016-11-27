Neymar, trafik kazası geçirdi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Real Sociedad maçına gidecek kafileye katılmak için kulüp tesislerine doğru hareket eden Neymar'ın otomobili, karşı yönden gelen araçla yaşadığı temas sonrası yolun karşı tarafına geçti. Ferrari marka otomobiliyle bariyerlere çarpan 24 yaşındaki futbolcu, kazada hafif darbeler aldı.

Olay yerine gelen kulüp yetkilileriyle beraber tesislere giden Neymar'ın, TSİ 22.45'te yapılacak Real Sociedad-Barcelona karşılaşmasının kadrosunda yer almasının beklendiği paylaşıldı.