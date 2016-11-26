Lionel Messi bilmecesi
Barcelona'nın sözleşme yenileme teklifine yanaşmayan Lionel Messi, yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Takımdaki geleceğiyle ilgili konuşmayan Arjantinli futbolcu, "Dünyanın en iyi takımının tek bir futbolcuya ihtiyacı yok. Barcelona Messi'ye bağlı değil" ifadelerini kullandı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Lionel Messi bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.