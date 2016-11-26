 Lionel Messi bilmecesi – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    bilmecesi

    Lionel Messi bilmecesi
    Barcelona'nın sözleşme yenileme teklifine yanaşmayan Lionel Messi, yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Takımdaki geleceğiyle ilgili konuşmayan Arjantinli futbolcu, "Dünyanın en iyi takımının tek bir futbolcuya ihtiyacı yok. Barcelona Messi'ye bağlı değil" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:18
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