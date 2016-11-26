 Daçka tutunamadı: 80-86 – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Daçka tutunamadı: 80-86

    Daçka tutunamadı: 80-86
    Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'a 86-80 yenildi. Darüşşafaka, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 4. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos Superfoods ise 5. galibiyetini elde etti.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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