Daçka tutunamadı: 80-86
Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'a 86-80 yenildi. Darüşşafaka, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 4. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos Superfoods ise 5. galibiyetini elde etti.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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