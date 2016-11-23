Savcı mahkemeye talebini sundu

Savcı Perals'ın sunduğu iddianamede, Neymar dışında sanık durumunda olan babası için 2 yıl, annesi hakkında da 1 yıl hapis cezası talep edilmesi dikkati çekti. İddianamede, Neymar'ın transferini gerçekleştiren Barcelona Kulübünün eski başkanı Sandro Rosell için de 5 yıl hapis istendi. İspanyol savcı ayrıca Neymar'ın aile şirketi N&N'den 1,4 milyon, Barcelona Kulübünden 8,4 milyon, Brezilyalı futbolcunun eski kulübü Santos'dan ise 7 milyon avro para cezası isteminde bulundu.

Soruşturmadan çıkarılması istenen tek sanık ise Barcelona Kulübünün mevcut başkanı Josep Maria Bartomeu oldu. Suçlamaları yapan DIS şirketi, Bartomeu hakkında 8 yıl hapis talep ediyordu.

Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor. Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın 26 Mayıs 2013'te Barcelona'ya transferinde kendisine sadece 17,1 milyon avroluk ödeme yapıldığını açıklayıp transferin gerçek bedelinin kendisinden saklandığını ve hakkı olan yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapılmadığını öne sürmüştü.

DIS, Barcelona ile Brezilyalı futbolcunun, transfer resmileşmeden önce anlaştığını, bununla bağlantılı futbolcuya 40 milyon avro ön ödeme yapıldığını ve her şeyin kendisinden gizlendiğini iddia ediyor.