Savcı mahkemeye talebini sundu
Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, Santos'dan Barcelona Kulübüne transferinde "yolsuzluk ve sahtekarlık" yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Ulusal Mahkeme Savcısı Jose Perals, forvet oyuncusu için 2 yıl hapis ve 10 milyon avro para cezası istedi.
Soruşturmadan çıkarılması istenen tek sanık ise Barcelona Kulübünün mevcut başkanı Josep Maria Bartomeu oldu. Suçlamaları yapan DIS şirketi, Bartomeu hakkında 8 yıl hapis talep ediyordu.
Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor. Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın 26 Mayıs 2013'te Barcelona'ya transferinde kendisine sadece 17,1 milyon avroluk ödeme yapıldığını açıklayıp transferin gerçek bedelinin kendisinden saklandığını ve hakkı olan yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapılmadığını öne sürmüştü.
DIS, Barcelona ile Brezilyalı futbolcunun, transfer resmileşmeden önce anlaştığını, bununla bağlantılı futbolcuya 40 milyon avro ön ödeme yapıldığını ve her şeyin kendisinden gizlendiğini iddia ediyor.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:44
- "Hiçbir arkadaşım arkamdan konuşmaz"
Toplam 3
Yorum
www evet fb yi kadiköyde 17 senedir yenemeyen gs de derby kabusu bu operasyonla atlatildi aferim selcuk oynamadan gs ye en büyük yardimi yaptin!!!
- ''2-0'dan sonra maçı izlemedim''
Toplam 9
Yorum
salih teşekkürler haci keşke yönetimde böyle düşünsede riekeringi gönderse artık gs bursaya yenilmesini ister olduk
- Romanya'da tek hedef galibiyet!
Toplam 3
Yorum
Başkentli Osmanlısporuma başarılar diliyorum ve avrupaya fethedeceğine inanıyorum kalbimiz seninle osmanlı ve başkentlilerde gurur duyar senle
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