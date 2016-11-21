 Arda Turan ödüle layık görüldü – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Arda Turan ödüle layık görüldü

    Arda Turan ödüle layık görüldü

    Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası (Camara de Comercio Hispano-Turca), Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ı, "Bireysel Başarı" ödülüne layık gördü.

    İspanya'nın başkenti Madrid merkezli faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odasının yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl ikincisi verilecek ödüllerin sahipleri, yönetim kurulu tarafından belirlendi.

    Ödüller, 15 Aralık Perşembe günü Madrid'deki Villa Magna Oteli'nde düzenlenecek törende verilecek.

    2011 yılında kurulan Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirip teşvik etmek için faaliyet gösteriyor.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:43
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