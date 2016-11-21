Arda Turan ödüle layık görüldü
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası (Camara de Comercio Hispano-Turca), Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ı, "Bireysel Başarı" ödülüne layık gördü.
İspanya'nın başkenti Madrid merkezli faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odasının yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl ikincisi verilecek ödüllerin sahipleri, yönetim kurulu tarafından belirlendi.
Ödüller, 15 Aralık Perşembe günü Madrid'deki Villa Magna Oteli'nde düzenlenecek törende verilecek.
2011 yılında kurulan Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirip teşvik etmek için faaliyet gösteriyor.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:43
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Toplam 2
Yorum
Ali tetik Trapzonspor 3 antalya spor 1 maçın sonucu
- ''İnandık, kazanacağız''
Toplam 10
Yorum
Aslan BÜYÜK YANLISLAR YAPTIN SNEIJDER VE SELCUK RUHLAR ALEMINDEYKEN TAKIMIN EN IYI RAKIP EKSILTEN 2 ISIMDEN YASINE CEZA KESTIN CEZA YASINEMI TAKIMAMI SIMDI BAK NE DURUMDAYIZ SENINLE BURAYA KADARMIS
- Avni Aker'e veda maçı
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 Laz usaklari, Yeni stadiniza Hayirli olsun. Umariz Sadece Avni Aker degil, O eski Haciosmanoglu zihniyet'de gecmiste kalsin.
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