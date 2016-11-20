Barcelona puan kaybetti!

Malaga'nın iyi organize olan savunmasını aşmakta zorlanan Barcelona, yakaladığı az sayıda gol pozisyonunu da değerlendiremedi. Özellikle maçın son 15 dakikasında art arda ataklar geliştiren ev sahibi ekibin futbolcuları, 85. dakikada Gerard Pique'ye ceza sahasında yapılan bir engelleme sonrasında penaltı olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etse de sonuç alamadı. Uzatma dakikalarında Neymar ve Andre Gomes'in ürettiği ataklardan da sonuç çıkmayınca karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Malaga'da savunma oyuncusu Diego Llorente, 69. dakikada Neymar'a yaptığı sert faulden sonra direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın uzatma dakikalarında ise bir diğer Malagalı futbolcu Juan Carlos, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Ligde 2. kez berabere kalan Barcelona, puanını 26'ya çıkardı. Beraberlikle yetinen Katalan ekip, La Liga'da haftayı lider kapatma şansını kaçırdı. Malaga ise puanını 16'ya yükseltti.

Bu arada, maç öncesinde Arjantinli futbolcu Lionel Messi kadrodan çıkarıldı. Barcelona Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Messi'nin midesinden rahatsızlandığı bildirildi. Teknik direktör Luis Enrique, Messi'nin yerine ilk 11'de Arda Turan'a şans verirken, maç boyunca sahada kalan Türk futbolcu, takım arkadaşları gibi Malaga defansını geçmekte zorlandı.

EMRELİ DEPORTİVO SON DAKİKALARDAKİ GOLLERLE MAĞLUP OLDU

La Liga'da haftanın diğer karşılaşmasında Deportivo, sahasında Sevilla'ya 3-2 yenildi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan ve 87. dakikaya kadar skor üstünlüğünü koruyan Deportivo, buna rağmen 3 puanı Sevilla'ya kaptırdı. Deportivo'nun gollerini birinci dakikada Ryan Babel, 42. dakikada Florin Andone kaydetti. Endülüs ekibinin gollerini ise 44. dakikada Steven N'Zonzi, 87. dakikada Vitolo Machin ve 90+3. dakikada Gabriel Mercado attı.

Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan ancak istenilen performansı sergileyemeyen Emre Çolak, maçın 62. dakikasında yerini Celso Borges'e bıraktı.

Ligde 6. yenilgisini yaşayan Deportivo 10 puanda kalırken, 7. galibiyetini elde eden Sevilla ise 24 puana yükseldi.