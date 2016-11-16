Yıllık 66.5 milyon dolar!

Japon firması Rakuten, Barcelona Kulübü ile 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Nou Camp Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasının tanıtımda konuşan Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Sorumlusu Manel Arroyo, 2021 yılına kadar geçerli olan sponsorluk anlaşmasından sezon başına 66,5 milyon dolarlık (yaklaşık 55 milyon avro) gelir elde edeceklerini açıkladı. Arroyo, sponsorluk anlaşması gereği Barcelona Kulübünün lig şampiyonluğunda 1,5 milyon avro, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları halinde ise 5 milyon avro ek gelir elde edeceğini söyledi.

Rakuten'in sponsorluğunun maç formaları için geçerli olduğunu kaydeden Arroyo, antrenman formaları ile altyapı ve kadın futbol takımının forma reklamlarının halen boşta olduğunu da ifade etti.

Bu arada Barcelona Kulübün Başkanı Josep Maria Bartomeu da Rakuten firması ve firmanın başkanı Hiroshi Mikitani ile tanışmalarına futbolcuları Gerard Pique ve eşi Shakira'nın vesile olduğunu anlattı. Pique ve Shakira'nın, Mikitani'nin çok yakın arkadaşı olduklarını ifade eden Bartomeu, Barcelonalı futbolcu ve eşinin 2015 yazında San Francisco'da organize ettikleri bir akşam yemeğinde Rakuten firmasının başkanıyla tanıştıklarını dile getirdi. Bartomeu, "Pique bu sponsorluk anlaşmasından herhangi bir komisyon aldı mı?" şeklindeki soruya ise "Biz büyük bir aileyiz. Pique de bizden biri. Aileye yardımından başka bir şey yapmadı." cevabını verdi.

Barcelona'nın, 2013-2014 sezonundan bu yana forma sponsoru olan ve bazı kulüp üyelerinin yeni anlaşma yapılmasına sert bir şekilde karşı çıktığı Katar Hava Yolları (Qatar Airways) ile ilgili sorulara da yanıt veren Bartomeu, "Katar ile olan sözleşme 2017 Haziran ayında sona erecek. Ama bu yeni görüşmeler olmayacak anlamına gelmez. Katar Vakfına ve Katar Hava Yolları'na kulübümüze verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Diğer sponsorluklar için kapıları kapatmıyoruz. çünkü Barça'nın çok fazla faaliyeti var." dedi.

Bartomeu ayrıca, Barcelona Kulübünün 2021 yılı planı olduğunu ve gelecek 5 yıl sonunda yıllık gelirlerini 1 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

"MESSİ KONUSUNDA RAHATIZ"

Başkan, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Hepsi inanılmaz futbolculardan oluşan ve liderliğini tüm dünyanın tanıdığı Messi'nin yaptığı bir takıma sahibiz. Yakın bir zamanda Messi ve Rakuten ile birlikte bazı işler yapacağız. Belki de Pique ile birlikte. Messi konusunda rahatız. Sportif hayatını Barcelona'da bitireceğinden eminiz."

Öte yandan, Rakuten Başkanı Hiroshi Mikitani de "Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Messi, Neymar ve Gerard Pique çok büyük futbolcular. Bu sponsorluğa karar vermemize, ilk duyduğumda beni şaşırtan Barcelona Kulübünün felsefesi yardımcı oldu. Bir takımın gösterdiği başarılar elbetteki sponsor olan firma için önemli ama bizim için Barcelona'nın felsefesi daha belirleyici oldu." dedi.

Barcelona'nın Japonya'da büyük bir marka olduğunu kaydeden Mikitani, "Barcelona'nın çok popüler bir kulüp olması bize de yardım edebilir. En büyük iddiamız, Japon markasını, küresel bir marka haline getirmek ve bunun için Barcelona büyük bir ortak." yorumunda bulundu.

Barcelona Kulübü, yeni global ve forma sponsoru Rakuten sayesinde gelecek 4 yılda en az 220 milyon avroluk gelir edecek.