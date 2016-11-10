Barcelona'dan Atatürk mesajı
La Liga ekiplerinden Barcelona, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu Arda Turan'ın forma giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.
Kulübün sosyal medyadaki Türkçe Twitter hesabından Atatürk'ün görseliyle birlikte yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:22
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sadık kesinlikle lazım. bizim ülkeye şart. yalnız anında ya da 10 sn. içinde değerlendirme yapabilecek sistem olmalı .
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konyakonyasporludur kasımpaşa kardeş takımımız kasımpaşalılar kardeşimizdir.
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