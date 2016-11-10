 Barcelona'dan Atatürk mesajı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Barcelona'dan Atatürk mesajı

    Barcelona'dan Atatürk mesajı

    La Liga ekiplerinden Barcelona, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Milli futbolcu Arda Turan'ın forma giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

    Kulübün sosyal medyadaki Türkçe Twitter hesabından Atatürk'ün görseliyle birlikte yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona'dan Atatürk mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.