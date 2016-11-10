 Barcelona'da Umtiti şoku! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'da Umtiti şoku!

    Barcelona'da Umtiti şoku!

    'da defanstaki sakat oyunculara de eklendi.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sol bacak kaslarında sakatlık tespit edilen Umtiti'nin tedavisinin 3 hafta süreceği bildirildi.

    Fransız defans oyuncusunun, sakatlığı sebebiyle ligdeki ve ile 'nde ve 'nda maçında oynaması beklenmiyor.

    Umtiti, öngörülen sürede iyileşirse 3 Aralık'taki maçında forma giyebilecek.

    Barcelona'da defans oyuncuları , ve 'nın da sakatlıkları bulunuyor.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:13
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