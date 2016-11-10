Barcelona'da Umtiti şoku!
Barcelona'da defanstaki sakat oyunculara Samuel Umtiti de eklendi.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sol bacak kaslarında sakatlık tespit edilen Umtiti'nin tedavisinin 3 hafta süreceği bildirildi.
Fransız defans oyuncusunun, sakatlığı sebebiyle ligdeki Malaga ve Real Sociedad ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ve Kral Kupası'nda Hercules maçında oynaması beklenmiyor.
Umtiti, öngörülen sürede iyileşirse 3 Aralık'taki Real Madrid maçında forma giyebilecek.
Barcelona'da defans oyuncuları Gerard Pique, Jeremy Mathieu ve Jordi Alba'nın da sakatlıkları bulunuyor.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:13
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