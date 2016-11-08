Neymar ve Barcelona zor durumda

Neymar'ın Barcelona'ya transferinde ikinci kez açılan soruşturmayı tamamlayan Jose de la Mata, "yolsuzluk ve sahtekarlık" suçlamalarıyla Neymar, menajerliğini yapan babası, Barcelona kulübünün şimdiki başkanı Josep Maria Bartomeu ve Brezilyalı oyuncunun transfer olduğu dönem başkanlığı yürüten Sandro Rosell ile Barcelona ve Santos kulüplerinin yargılanmasını talep etti.

İddianamede, Neymar'ın Santos kulübü ile sözleşmesi devam ettiği sırada, 40 milyon avro karşılığında gelecekte Barcelona'ya transfer olmayı kabul eden bir anlaşmayı 2011 yılında imzaladığı ve bununla "serbest piyasa kurallarının ihlal edildiği" savunuldu.

Ayrıca iddianamede, Barcelona'da dönemin başkanı Sandro Rosell ve başkan yardımcısı Josep Maria Bartomeu'nun imzalarının bulunduğu söz konusu anlaşmadan Santos kulübü, Barcelona Yönetim Kurulu ya da futbolcunun yüzde 40 hakkına sahip olan DIS adlı Brezilyalı şirketin haberdar olmadığı, bundan dolayı da "yolsuzluk ve sahtekarlık" suçlarının işlendiği öne sürüldü.

"Yolsuzluk da yok sahtekarlık da"

Barcelona yönetimi, yargıç Jose de la Mata'nın suçlamalarının "sahte" olduğunu ve onun "hiçbir şeyden anlamadığını" iddia ederek, konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Kulübün yönetim kurulu sözcüsü Josep Vives, "Burada hiçbir şekilde ne yolsuzluk ne de sahtekarlık yapıldı. Burada olan tek şey var; o da bir futbolcu Barcelona'ya gelmek, kulüp de onu transfer etmek istemiştir. Bu olayda hep şeffaf olduk. Mahkemenin istediği tüm belgeleri verdik ama garip şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın transferiyle ilgili iddiaların kökeninde, bu futbolcunun Santos'ta oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı şirketin suçlamaları bulunuyor.

DIS adına 2015 yılı haziran ayında İspanyol mahkemesine yapılan başvuruda, Neymar'ın 26 Mayıs 2013 tarihinde Barcelona'ya transferinde ona sadece 17,1 milyon avro ödendiği ifade edilerek, transferin gerçek bedelinin şirketten saklandığı ve DIS'e yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Neymar'ın transferiyle ilgili diğer bir soruşturmada ise Barcelona kulübü, mali konularla bağlantılı iki usulsüzlük olduğunu kabul ederek maliye ile anlaşmış ve 5,5 milyon avro ceza ödeyerek soruşturma dosyasını kapatmıştı.