 Barça geriden geldi! – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Barça geriden geldi!

    Barça geriden geldi!

    La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda 'yı 2-1 yendi.

    Maça iyi başlayan ev sahibi 15. dakikada Vitolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Messi'nin golüyle beraberliği yakalayan soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. İlk 45 dakika sahada daha iyi gözüken takım Sevilla oldu.

    İkinci yarı ataklarını artıran Barcelona, özellikle Messi ile Sevilla defansına zor anlar yaşattı. 61. dakikada Messi'nin asistinde Luis Suarez topu ağlara göndererek, 1-0 geriden gelen Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmezken, sahadan galip ayrılan taraf Barcelona oldu. Zaman zaman sertliklerin yaşandığı maçta 10 sarı kart çıktı.

    Bu arada, Barcelona'da kadroda yer alan , teknik direktör 'nin tercihiyle maç boyunca yedek kulübesinde oturdu.

    Puanını 25'e çıkartan Barcelona, 11. haftayı 27 puanlı lider Real Madrid'in arkasından 2. sırada kapattı. Sevilla ise 21 puan ile 5'inci sıraya geriledi.

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:12
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