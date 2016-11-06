Barça geriden geldi!
La Liga'nın 11. haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'yı 2-1 yendi.
Maça iyi başlayan ev sahibi Sevilla 15. dakikada Vitolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Messi'nin golüyle beraberliği yakalayan Barcelona soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. İlk 45 dakika sahada daha iyi gözüken takım Sevilla oldu.
İkinci yarı ataklarını artıran Barcelona, özellikle Messi ile Sevilla defansına zor anlar yaşattı. 61. dakikada Messi'nin asistinde Luis Suarez topu ağlara göndererek, 1-0 geriden gelen Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmezken, sahadan galip ayrılan taraf Barcelona oldu. Zaman zaman sertliklerin yaşandığı maçta 10 sarı kart çıktı.
Bu arada, Barcelona'da kadroda yer alan Arda Turan, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle maç boyunca yedek kulübesinde oturdu.
Puanını 25'e çıkartan Barcelona, 11. haftayı 27 puanlı lider Real Madrid'in arkasından 2. sırada kapattı. Sevilla ise 21 puan ile 5'inci sıraya geriledi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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