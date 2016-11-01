 M.City - Barcelona maçı öncesi şok! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    M.City - Barcelona maçı öncesi şok!

    M.City - Barcelona maçı öncesi şok!

    Manchester City - Barcelona maçı öncesi, Etihad Stadı güvenlik gerekçesiyle acil çağrı yapılarak boşaltıldı.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda saat 22.45'te oynanacak Manchester City - Barcelona maçı öncesi büyük panik yaşandı.

    Maçın oynanacağı Etihad Stadı'nda acil kodu ile duyuru yapıldı ve güvenlik gerekçesi ile stat boşaltıldı.

    Güvenlik görevlileri stat içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor.


    Ayrıntılar geliyor...
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:27
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