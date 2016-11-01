M.City - Barcelona maçı öncesi şok!
Manchester City - Barcelona maçı öncesi, Etihad Stadı güvenlik gerekçesiyle acil çağrı yapılarak boşaltıldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda saat 22.45'te oynanacak Manchester City - Barcelona maçı öncesi büyük panik yaşandı.
Maçın oynanacağı Etihad Stadı'nda acil kodu ile duyuru yapıldı ve güvenlik gerekçesi ile stat boşaltıldı.
Güvenlik görevlileri stat içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:27
- Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı
Toplam 14
Yorum
SolGS Cok dogru yapmislar...Avrupada neredeyse kafese sokacaklar bizimkileri...Haydi BJK sira sende evir cevir 5 le gönder sunlari
- Seni çok geç tanıdım
Toplam 31
Yorum
aatif 10 numara oynayamaz diyenler adam bu bölgede sivsasspor gibi bir takımda gol kralı oldu gol yüzdesi yüksek bir oyuncu mevcut kadroda 10 numara oynayabilecek en faydalı futbolcu...
- Haydi Kartalım vur pençeni
Toplam 26
Yorum
kartalsevdalisi haydi kartalım yuvanda göster gücünü,türkiye seninle...
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