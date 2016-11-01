M.City - Barcelona maçı öncesi şok!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda saat 22.45'te oynanacak Manchester City - Barcelona maçı öncesi büyük panik yaşandı.

Maçın oynanacağı Etihad Stadı'nda acil kodu ile duyuru yapıldı ve güvenlik gerekçesi ile stat boşaltıldı.

Güvenlik görevlileri stat içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor.

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