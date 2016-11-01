Dev maçta bomba ihbarı
Manchester City - Barcelona maçı öncesi, Etihad Stadı güvenlik gerekçesiyle acil çağrı yapılarak boşaltıldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda saat 22.45'te oynanacak Manchester City - Barcelona maçı öncesi büyük panik yaşandı.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala alınan ihbar üzerine stat güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı. Verilen acil alarm sonrası görevliler ve taraftarlar stattan çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonrası alarmın yanlışlıkla çalıştırıldığı öğrenildi ve taraftar tekrar stada alınmaya başlandı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:28
- Beşiktaş - Napoli | 20.45
Toplam 6
Yorum
Aslan 1-0 OLSUN BJK KAZANSIN
- Nuri’ye yakın markaj
Toplam 3
Yorum
tsts Nurimi?,,,Cok komik,bu adam gebrdi bumu 10 numara? topu yalniz saga sola atar okadar bundan cok var bizde.ALMAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 19
Yorum
Aslan GOMEZI ALMAK ICIN GEREKIRSE PODOLSKI ILE TAKAS YAPILABILIR,BIZE BU YIL COK GOL KAZANDIRIR
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