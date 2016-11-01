Dev maçta bomba ihbarı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda saat 22.45'te oynanacak Manchester City - Barcelona maçı öncesi büyük panik yaşandı.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala alınan ihbar üzerine stat güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı. Verilen acil alarm sonrası görevliler ve taraftarlar stattan çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonrası alarmın yanlışlıkla çalıştırıldığı öğrenildi ve taraftar tekrar stada alınmaya başlandı.