 Dev maçta bomba ihbarı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Dev maçta bomba ihbarı

    Dev maçta bomba ihbarı

    maçı öncesi, Etihad Stadı güvenlik gerekçesiyle acil çağrı yapılarak boşaltıldı.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda saat 22.45'te oynanacak maçı öncesi büyük panik yaşandı.

    Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala alınan ihbar üzerine stat güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı. Verilen acil alarm sonrası görevliler ve taraftarlar stattan çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonrası alarmın yanlışlıkla çalıştırıldığı öğrenildi ve taraftar tekrar stada alınmaya başlandı.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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