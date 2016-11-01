 Arda-İlkay düellosu – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Arda- düellosu

    Arda-İlkay düellosu
    'nde 4. hafta bugün 4 grupta başlıyor. Dev düelloda Ardalı Barcelona, İlkaylı M.City'e konuk olacak. da City'le eski takımına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Katalanlar, Guardiola yönetiminde İngilizler'i 5 maçta da devirmişti. Beşiktaş hariç tüm maçlar 22.45'te başlayacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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