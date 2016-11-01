Arda-İlkay düellosu
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta bugün 4 grupta başlıyor. Dev düelloda Ardalı Barcelona, İlkaylı M.City'e konuk olacak. Guardiola da City'le eski takımına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Katalanlar, Guardiola yönetiminde İngilizler'i 5 maçta da devirmişti. Beşiktaş hariç tüm maçlar 22.45'te başlayacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Arda-İlkay düellosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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