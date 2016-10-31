 Arda Turan Ada’ya gidiyor! – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ada’ya gidiyor!

    Arda Turan Ada’ya gidiyor!
    Sakatlığı nedeniyle ve maçlarında forma giyemeyen Arda Turan'dan iyi haber... 'nın 'nde ile oynayacağı zorlu maçın kadrosuna alınan yıldız futbolcunun sakatlıktan tamamen kurtulduğu öğrenildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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