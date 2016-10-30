Sakatlığı geçti, sahaya çıkıyor...

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlanması sonrası ligdeki Valencia ve Granada karşılaşmalarını kaçıran Arda, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Manchester City ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer alacak. Pique, Iniesta, Jordi Alba, Aleix Vidal ve Mathieu ise Manchester City deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Hafta içi Barcelona'nın, Espanyol'u 1-0 yendiği 2. Katalonya Süper Kupası maçında 72 dakika sahada kalan Arda'nın yanı sıra İngiltere'ye götürülecek 20 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Ter Stegen, Cillessen, Masip, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Arda Turan, Suarez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Alcacer, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Umtiti, Alena, Nili, Marlon.

Barcelona, evinde 4-0 yendiği Manchester City ile 1 Kasım Salı günü karşılaşacak.