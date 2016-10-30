Sakatlığı geçti, sahaya çıkıyor...
Sakatlığı sona eren milli futbolcu Arda Turan, takımı Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester City ile yapacağı maçın kadrosuna alındı.
Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlanması sonrası ligdeki Valencia ve Granada karşılaşmalarını kaçıran Arda, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Manchester City ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer alacak. Pique, Iniesta, Jordi Alba, Aleix Vidal ve Mathieu ise Manchester City deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Hafta içi Barcelona'nın, Espanyol'u 1-0 yendiği 2. Katalonya Süper Kupası maçında 72 dakika sahada kalan Arda'nın yanı sıra İngiltere'ye götürülecek 20 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Ter Stegen, Cillessen, Masip, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Arda Turan, Suarez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Alcacer, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Umtiti, Alena, Nili, Marlon.
Barcelona, evinde 4-0 yendiği Manchester City ile 1 Kasım Salı günü karşılaşacak.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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